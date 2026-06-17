Nicky van der Gijp ligt onder vuur: 'Ik luister er niet naar'

Nicky van der Gijp (25) krijgt op sociale media de forse kritiek op zijn tv-optredens, maar trekt zich daar weinig van aan. De zoon van René van der Gijp zegt dat hij meer waarde hecht aan feedback van mensen binnen het programma dan aan negatieve reacties op internet.

Van der Gijp is sinds de start van het WK dagelijks op televisie te zien. Samen met presentator Sam van Royen maakt hij voor SBS6 het programma het WK Café. In de talkshow schuiven regelmatig bekende namen uit de voetbalwereld aan. Zo waren Ronald Koeman junior en Khalid Boulahrouz de afgelopen dagen te gast.

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Zijn optredens blijven niet onbesproken. Op sociale media krijgt Van der Gijp geregeld kritiek te verwerken en ook mediadeskundige Victor Vlam liet zich onlangs kritisch uit over zijn rol in het programma. Zelf haalt hij daar echter zijn schouders over op.

"Het valt wel mee, toch?", zegt Van der Gijp in gesprek met De Telegraaf. "Reacties op sociale media zijn sowieso veelal bagger, ook onder berichten van Vandaag Inside. Dat vinden mensen leuk om te doen, dus daar zul je mee moeten dealen."

Twijfelen aan zichzelf?

Door de negatieve reacties gaat hij niet twijfelen aan zijn eigen functioneren. "Ik vraag de eindredacteur geregeld om feedback over wat ik beter kan doen. Dáár luister ik naar. Maar ik luister niet naar wat Jantje of Pietje op X zegt", aldus Van der Gijp. "Volgens mij vinden heel veel mensen het ook wél leuk wat ik doe. Ik krijg in ieder geval veel lieve berichten."

De kritiek heeft ook te maken met het feit dat hij de zoon is van voetbalanalist René van der Gijp. Daardoor krijgt Nicky van der Gijp regelmatig het verwijt dat hij zijn televisieoptredens aan zijn achternaam te danken heeft.

Toch begrijpt hij die reacties wel. "Als ik iemand op tv zie die een bekende vader of moeder heeft, dan denk ik vaak hetzelfde. Aan diegene, en aan mij dus ook, om het tegendeel te bewijzen."