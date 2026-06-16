De leiding van Talpa heeft een grote fout gemaakt door Nicky van der Gijp (25) als vaste analist aan te stellen bij Het Oranje Café, zo stelt Victor Vlam in zijn podcast Victor Duidt TV. Volgens de mediakenner is de zoon van René van der Gijp nog niet ervaren genoeg voor de rol die hij heeft gekregen.

Gedurende het WK is iedere dag Het Oranje Café te zien op SBS 6, met Sam van Royen als presentator en Van der Gijp als vaste analist. Vlam noemde het na de eerste uitzending al ‘uiterst gênant’ dat er zo veel ‘nepobaby’s’ in de talkshow te zien waren. Nu het programma enkele dagen de tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen, heeft Vlam opnieuw een oordeel geveld.

Artikel gaat verder onder video

In zijn podcast maakt de televisiekenner duidelijk dat Van der Gijp junior zich duidelijk nog niet op zijn plek voelt. “Ik heb een week met hem doorgebracht op Curaçao en ik vind het echt een heel aardige kerel en ik denk dat hij ontzettend veel verstand heeft van voetbal”, voegt Vlam aan zijn kritiek toe. “Nicky heeft er in elk geval een ontzettend grote passie voor, maar ik denk ook dat hij nog niet helemaal klaar is voor die rol aan het hoofd van de tafel.” De mediakenner vergelijkt de rol van Van der Gijp met die van Johan Derksen bij Vandaag Inside en denkt dat de analist daar nog niet klaar voor is.

“Het is niet zozeer kritiek op hem, want hij is 25”, stelt Vlam. “Maar ik denk dat er wel iets te makkelijk bij de leiding van Talpa is gedacht van: hij is de zoon van Van der Gijp, hij zou dit wel kunnen, dus zet hem maar op die positie neer. Ik denk dat hij er baat bij zou hebben gehad om iets meer ervaring op te doen.”

Volgens Vlam is het niet per se ‘slecht’ wat Van der Gijp laat zien bij Het Oranje Café, maar eerder ‘ongemakkelijk’. “Je ziet dat hij gewoon nog niet helemaal zijn draai heeft gevonden. Dat zijn van die dingen waarvan ik denk: had hem eerst twee, drie keer per week aan tafel laten zitten om rustig te wennen aan die rol”, besluit Vlam.