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Oranje-opponent Achraf Hakimi vecht besluit over verkrachtingszaak aan

26 juni 2026, 23:11
Hakimi Marokko
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Achraf Hakimi gaat in cassatie tegen het besluit van de Franse justitie dat hij terecht moet staan in een verkrachtingszaak uit 2023. Fanny Colin, de advocate van de verdediger, heeft de juridische stap vandaag bevestigd tegenover persbureau Reuters. De timing van het nieuws is pikant, aangezien het Marokkaanse elftal zich momenteel voorbereidt op de clash met het Nederlands elftal in de achtste finales van het wereldkampioenschap.

Eerder deze maand oordeelde het Hof in Versailles nog dat er voldoende bewijs ligt om de stervoetballer voor de strafrechter te laten verschijnen. De zaak vloeit voort uit een aangifte van een vrouw die stelt dat zij in februari 2023 is verkracht in de woning van de rechtsback. Het tweetal zou elkaar een maand voor het incident hebben leren kennen via Instagram. De verdediging spreekt echter van "tegenstrijdigheden en leugens" in de verklaringen van de vrouw. Hakimi zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en stelt dat hij door zijn status als bekende voetballer een "gemakkelijk doelwit" is.

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Momenteel verblijft de aanvoerder van de Leeuwen van de Atlas in Mexico voor het mondiale eindtoernooi. In de nacht van aanstaande maandag op dinsdag wacht de beladen ontmoeting met het Nederlands elftal. De wedstrijd tegen de ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint om 03:00 uur Nederlandse tijd in het Estadio Monterrey. Koeman liet zich in aanloop naar de kraker al lovend uit over de ervaren verdediger en bestempelde hem als een van de grote uitblinkers van de Marokkanen.

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Achraf Hakimi

Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 27 jaar (4 nov. 1998)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Paris SG
18
2
2024/2025
Paris SG
25
4
2023/2024
Paris SG
25
4
2022/2023
Paris SG
28
5

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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