Schotland verovert Amerikaanse harten: 'Wat hier gebeurde, zullen we nooit vergeten'

De Boston Red Sox hebben bij via president Sam Kennedy hun officiële dank uitgesproken aan de Schotse voetbalbond voor de massale aanwezigheid van de Tartan Army in Boston. De honkbalclub stuurde een emotionele brief naar de leiding van de bond, waarin de Amerikaan toegeeft dat de sfeer die de voetbalfans meebrachten ongeëvenaard is in de Amerikaanse sport. Volgens Kennedy heeft de stad de tienduizenden meegereisde Schotten volledig in de armen gesloten.

De aanleiding voor de brief is een mars die eerder deze maand plaatsvond. Ruim vijfduizend in kilts gehulde Schotse supporters verzamelden zich destijds in de wijk Back Bay, waarna zij onder begeleiding van doedelzakken naar Fenway Park trokken. "Wat er op 14 juni in Fenway Park gebeurde, is iets dat niemand van ons zal vergeten", zo schrijft Kennedy aan de bond. "Kilts en Schotse vlaggen vulden ons stadion met een spirit die geen equivalent kent in de Amerikaanse sport".

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Hoewel het iconische honkbalstadion geen officiële speellocatie is tijdens dit wereldkampioenschap, vormde het een centraal punt voor de Schotse festiviteiten. "Een stadion dat normaal gesproken gevuld is met een honkbalpubliek, werd voor een paar uur een ontmoetingspunt tussen twee sportculturen", aldus de CEO, die de fans prees om hun vrijgevigheid en goede humor. Ook de lokale krant The Boston Globe publiceerde een openbare dankbetuiging aan de supporters. "Jullie kwamen voor het WK, maar gaven ons iets meer", zo viel er te lezen in de laatste editie. "Voor een week veranderden jullie treinstations in meezingers, Fenway in een voetbalveld en een gewone juni in iets waar we het nog jaren over zullen hebben".

De lofzang volgt op het vertrek van de nationale ploeg uit New England. De formatie van bondscoach Steve Clarke werkte in het nabijgelegen Gillette Stadium in Foxborough de eerste twee wedstrijden van het toernooi af. De start van het toernooi verliep succesvol met een 1-0 overwinning op Haïti, wat de eerste Schotse zege op een WK sinds 1990 betekende. Enkele dagen later trok het keurkorps echter aan het kortste eind tegen Marokko, dat dankzij een doelpunt van Ismael Saibari met 1-0 te sterk was. Hierdoor staat Schotland momenteel met drie punten op de derde plaats in de poule, achter koploper Brazilië en nummer twee Marokko.

Inmiddels is de selectie doorgereisd naar Miami voor het beslissende groepsduel. In het Hard Rock Stadium wacht woensdag de confrontatie met Brazilië. Voor Clarke ligt er de uitdaging om voor het eerst in de historie met Schotland de knock-outfase van het toernooi te bereiken.