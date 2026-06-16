Ten Hag slaat toe en haalt vervanger voor Rots uit eigen competitie

FC Twente heeft zich versterkt met , zo meldt de club op de officiële kanalen. De Deense linksback komt over van Go Ahead Eagles en tekent in De Grolsch Veste een contract tot medio 2030, inclusief een optie voor nog een extra seizoen. In Enschede moet de verdediger de leegte opvullen die is ontstaan na het vertrek van Mats Rots. De Tukkers maken naar verluidt een transfersom van ongeveer één miljoen euro over voor zijn diensten.

De komst van de jeugdinternational is een volgende stap voor Erik ten Hag in zijn nieuwe rol als technisch directeur van de club. Onder zijn leiding werd Rots onlangs voor een recordbedrag van zestien miljoen euro verkocht aan het Duitse TSG Hoffenheim. Met het aantrekken van Adelgaard hij direct een vervanger in huis gehaald. De Deen speelde sinds de zomer van 2024 in Deventer en kwam tot dusver tot 49 optredens op het hoogste Nederlandse niveau. Afgelopen seizoen stond hij in 27 competitieduels op het veld, waarin hij goed was voor één treffer en twee assists.

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Ten Hag is heel tevreden met de nieuwe versterking. "We zijn blij dat Aske Adelgaard de keuze voor FC Twente heeft gemaakt", zo laat de technisch directeur weten. "Aske is een interessante speler met veel potentie. Bij Go Ahead Eagles heeft Aske ervaring in de Eredivisie opgedaan. Hij weet wat er in Nederland gevraagd wordt en past met zijn voetballend vermogen en dynamiek bij onze manier van spelen", aldus de bestuurder. Volgens hem is de linksback naar Enschede gekomen om de sportieve doelen van de club te helpen realiseren.

Adelgaard zelf ziet de overstap als een logische vervolgstap in zijn loopbaan. "Ik ben blij hier te zijn", stelt hij. "FC Twente is een grote club met mooie ambities. Daar wil ik graag aan bijdragen. Afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd in Nederland en mijzelf kunnen laten zien", vertelt de nieuweling. Bij zijn nieuwe werkgever hoopt hij zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in de tweede voorronde van de Europa League, waar de club later dit jaar instroomt. "Ik kijk er naar uit om maandag op het trainingsveld te staan", besluit de linkspoot.