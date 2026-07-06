Live voetbal

Teruglezen: zo sneuvelde Brazilië in de achtste finales op het WK

6 juli 2026, 00:07
BRANOO
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Brazilië moet in de achtste finale van het WK zien af te rekenen met de grootste 'Angstgegner' die het land ooit trof: Noorwegen. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti begint vanavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) aan de strijd tegen de Scandinaviërs, die onder aanvoering van de imposante Erling Haaland bezig zijn aan een prima toernooi. Bereikt de recordkampioen de kwartfinales, of vervolgen de Noren hun opmerkelijke serie en sturen ze nu ook de Seleção naar huis? Mis niets en volg de achtste finale tussen Brazilië en Noorwegen in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Brazilië - Noorwegen

Sorteer op:

36m geleden

00:05

Afgelopen!

Het zit erop, Noorwegen flikt het wéér en stuurt Brazilië naar huis!

39m geleden

00:02

⚽90+10' - Neymar doet het! (1-2)

Neymar zet zich achter de tweede penalty van de Brazilianen. Ook hij houdt in bij zijn inloop, maar schuift 'm dan beheerst in de hoek. Het is 1-2, wordt het tóch nog spannend?

40m geleden

00:01

90+9' - Penalty voor Brazilië! (0-2)

Ja, de bal gaat dan toch echt op de stip! Brazilië mag nog een penalty nemen.

41m geleden

00:01

90+8' - Vrije trap (0-2)

Brazilië krijgt nog een vrije trap, Alisson gaat mee naar voren maar kan daar ook niets uitrichten. Casemiro gaat wel naar de grond en lijkt een elleboog in het gezicht te hebben gekregen, van invaller Ostigard.

43m geleden

23:58

🟨90+5' - Blessuretijd loopt (0-2)

De blessuretijd zit er al bijna op, als Neymar geel pakt voor een overtreding op Odegaard. 

1u geleden

23:53

⚽90' - Haaland met de beslissing! (0-2)

Hij doet het gewoon nóg een keer hoor! Haaland haalt op aangeven van Schjelderup uit van buiten de zestien, zijn lage schot in de verre hoek is Alisson te machtig: 0-2 voor de Noren, het lijkt gedaan hier in New Jersey!

1u geleden

23:47

85' - Paal! (0-1)

Brazilië komt héél dichtbij de gelijkmaker, maar Nyland tikt een hoge bal nog nét tegen de paal! Wat is die keeper belangrijk voor de Noren vanavond!

1u geleden

23:46

83' - Wat kan Brazilië nog? (0-10

Noorwegen overleeft een Braziliaanse corner. Bij de volgende aanval probeert Neymar door de defensie te slalommen, maar hij strandt ook.

1u geleden

23:42

⚽80' - Haaland doet het! (0-1)

Daar is dan eindelijk het moment van Haaland! Schjelderup met een indraaiende voorzet, de spits kopt overtuigend in de hoek: het is 0-1 voor Noorwegen!

1u geleden

23:41

🔄 79' - Wissel Brazilië (0-0)

Guimarães gaat eraf, de misser van de Braziliaanse penalty maakt plaats voor Éderson van Atalanta Bergamo - die hevig in verband wordt gebracht met Manchester United.

1u geleden

23:38

75' - Redding Alisson (0-0)

Schjelderup krijgt een goede mogelijkheid, Alisson brengt echter redding in de korte hoek. 

1u geleden

23:36

73' - Hoog bezoek (0-0)

We zien onder meer acteurs Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire en eerder al Woody Harrelson op de tribunes zitten. De bal rolt inmiddels weer.

1u geleden

23:31

🫗68' - Tweede drinkpauze (0-0)

1u geleden

23:30

🔄 68'- Dubbele wissel Brazilië (0-0)

Ancelotti haalt ook Martinelli en Rayan naar de kant. Hun vervangers: Neymar en Danilo dos Santos.

1u geleden

23:28

66' - Kansjes voor Noorwegen (0-0)

Een indraaiende voorzet van Schjelderup wordt door Alisson nét van richting veranderd, zodat Haaland er bij de tweede paal niet bij kan. De aansluitende hoekschop van Odegaard kan worden verdedigd door de Brazilianen maar dan komt Ajer alsnog tot een lage voorzet naar de tweede paal. Haaland komt inglijden, maar komt meerdere voetlengten tekort.

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Brazilië - Noorwegen

1 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
35
27
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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