Teruglezen: zo sneuvelde Brazilië in de achtste finales op het WK

Brazilië moet in de achtste finale van het WK zien af te rekenen met de grootste 'Angstgegner' die het land ooit trof: Noorwegen. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti begint vanavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) aan de strijd tegen de Scandinaviërs, die onder aanvoering van de imposante bezig zijn aan een prima toernooi. Bereikt de recordkampioen de kwartfinales, of vervolgen de Noren hun opmerkelijke serie en sturen ze nu ook de Seleção naar huis? Mis niets en volg de achtste finale tussen Brazilië en Noorwegen in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Brazilië - Noorwegen Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! Het zit erop, Noorwegen flikt het wéér en stuurt Brazilië naar huis! ⚽90+10' - Neymar doet het! (1-2) BREAKING Neymar zet zich achter de tweede penalty van de Brazilianen. Ook hij houdt in bij zijn inloop, maar schuift 'm dan beheerst in de hoek. Het is 1-2, wordt het tóch nog spannend? 90+9' - Penalty voor Brazilië! (0-2) BREAKING Ja, de bal gaat dan toch echt op de stip! Brazilië mag nog een penalty nemen. 90+8' - Vrije trap (0-2) Brazilië krijgt nog een vrije trap, Alisson gaat mee naar voren maar kan daar ook niets uitrichten. Casemiro gaat wel naar de grond en lijkt een elleboog in het gezicht te hebben gekregen, van invaller Ostigard. 🟨90+5' - Blessuretijd loopt (0-2) De blessuretijd zit er al bijna op, als Neymar geel pakt voor een overtreding op Odegaard. ⚽90' - Haaland met de beslissing! (0-2) BREAKING Hij doet het gewoon nóg een keer hoor! Haaland haalt op aangeven van Schjelderup uit van buiten de zestien, zijn lage schot in de verre hoek is Alisson te machtig: 0-2 voor de Noren, het lijkt gedaan hier in New Jersey! 85' - Paal! (0-1) Brazilië komt héél dichtbij de gelijkmaker, maar Nyland tikt een hoge bal nog nét tegen de paal! Wat is die keeper belangrijk voor de Noren vanavond! 83' - Wat kan Brazilië nog? (0-10 Noorwegen overleeft een Braziliaanse corner. Bij de volgende aanval probeert Neymar door de defensie te slalommen, maar hij strandt ook. ⚽80' - Haaland doet het! (0-1) BREAKING Daar is dan eindelijk het moment van Haaland! Schjelderup met een indraaiende voorzet, de spits kopt overtuigend in de hoek: het is 0-1 voor Noorwegen! 🔄 79' - Wissel Brazilië (0-0) Guimarães gaat eraf, de misser van de Braziliaanse penalty maakt plaats voor Éderson van Atalanta Bergamo - die hevig in verband wordt gebracht met Manchester United. 75' - Redding Alisson (0-0) Schjelderup krijgt een goede mogelijkheid, Alisson brengt echter redding in de korte hoek. 73' - Hoog bezoek (0-0) We zien onder meer acteurs Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire en eerder al Woody Harrelson op de tribunes zitten. De bal rolt inmiddels weer. 🫗68' - Tweede drinkpauze (0-0) 🔄 68'- Dubbele wissel Brazilië (0-0) Ancelotti haalt ook Martinelli en Rayan naar de kant. Hun vervangers: Neymar en Danilo dos Santos. 66' - Kansjes voor Noorwegen (0-0) Een indraaiende voorzet van Schjelderup wordt door Alisson nét van richting veranderd, zodat Haaland er bij de tweede paal niet bij kan. De aansluitende hoekschop van Odegaard kan worden verdedigd door de Brazilianen maar dan komt Ajer alsnog tot een lage voorzet naar de tweede paal. Haaland komt inglijden, maar komt meerdere voetlengten tekort. Laad meer