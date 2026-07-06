Teruglezen: zo sneuvelde Brazilië in de achtste finales op het WK

Brazilië moet in de achtste finale van het WK zien af te rekenen met de grootste 'Angstgegner' die het land ooit trof: Noorwegen. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti begint vanavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) aan de strijd tegen de Scandinaviërs, die onder aanvoering van de imposante Erling Haaland bezig zijn aan een prima toernooi. Bereikt de recordkampioen de kwartfinales, of vervolgen de Noren hun opmerkelijke serie en sturen ze nu ook de Seleção naar huis? Mis niets en volg de achtste finale tussen Brazilië en Noorwegen in dit liveblog van FCUpdate.