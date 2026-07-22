Vriendin Lamine Yamal slaat alarm na golf van haat: ‘Ook achter dit account zit een mens’

De vriendin van heeft publiekelijk gereageerd op de stroom aan beledigingen en haatberichten die zij via sociale media ontvangt. Inés García roept gebruikers op om te stoppen met de persoonlijke aanvallen en waarschuwt voor de impact die digitale agressie kan hebben. “Niemand verdient honderden of duizenden berichten vol haat”, schrijft ze.

Rondom het door Spanje gewonnen WK kreeg García veel negatieve aandacht. Op sociale media gaan geruchten dat ze een relatie van vijf jaar had met een relatief onbekende man, voordat Yamal haar een bericht stuurde. Haar ex-vriend wordt in de posts veelal afgeschilderd als slachtoffer, en zij als niet-loyaal. Via haar eigen kanalen trekt García nu een grens.

Inés García reageert op beledigingen en intimidatie

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De 21-jarige Spaanse plaatste onlangs een foto waarop ze met de wereldbeker poseert, samen met Yamal. Het is met 16,5 miljoen likes verreweg haar populairste socialmediapost ooit, maar de reacties zijn niet louter positief. García schrijft dat ze slechts een foto wilde delen en 'nooit had gedacht' dat daar zoveel negatieve reacties op zouden volgen/

"Ik heb urenlang reacties zitten lezen en hoewel ik sterk probeer te blijven, ben ik ook maar een mens. Achter dit account zit iemand die voelt, huilt en fouten maakt. Alleen omdat ik een relatie heb, ben ik niet ineens minder menselijk”, schrijft ze. García benadrukt dat kritiek niet het probleem is, zolang die op een respectvolle manier wordt geuit. Volgens haar wordt die grens op sociale media echter voortdurend overschreden.

“Ik begrijp dat niet iedereen iedereen aardig hoeft te vinden. Ook begrijp ik kritiek wanneer die respectvol wordt gebracht. Maar er bestaat een enorm verschil tussen je mening geven en tijd vrijmaken om iemand die je niet eens kent te vernederen, uit te schelden of het allerergste toe te wensen”, vervolgt ze.

García stelt dat ze met haar berichten niemand kwaad probeert te doen. Ze wil naar eigen zeggen slechts haar eigen leven leiden, maar merkt dat haar familie en vrienden eveneens met de kwetsende reacties worden geconfronteerd.

“Ik doe niemand pijn en heb niemand iets afgenomen. Ik leef alleen mijn leven. Ik vraag mensen oprecht om vóór het plaatsen van een reactie te bedenken dat er aan de andere kant van het scherm ook iemand zit. Iemand met familie, vrienden, onzekerheden en gevoelens. Je weet niet welke invloed jouw woorden kunnen hebben. Ik ben een vrouw met gevoelens en een familie die deze dingen ook leest. Net als ieder ander heb ik goede en slechte dagen”, schrijft ze.

‘Kies voor medeleven in plaats van haat’

García doet een beroep op de menselijkheid van haar criticasters. “Ik probeer niemand ervan te overtuigen om van mij te houden. Ik vraag alleen om een beetje empathie en menselijkheid. Niemand verdient het om honderden of duizenden berichten vol haat te ontvangen”, stelt ze.

“Ik hoop dat het internet op een dag niet meer aanvoelt als een plek waar wreedheid wordt gevierd. Tot die tijd blijf ik proberen mijn leven met respect te leiden. Ik hoop dat de mensen die dit lezen anderen op dezelfde manier behandelen”, aldus García.

Tot slot richt ze zich tot de volgers die haar juist wel hebben gesteund. “Aan de mensen die de moeite hebben genomen om dit te lezen en daar tijd voor hebben vrijgemaakt: vanuit de grond van mijn hart bedankt. Ik vind het alleen leuk om kleine dingen uit mijn leven te delen. Ik probeer niemand pijn te doen of met mijn berichten een slecht gevoel te bezorgen. Uiteindelijk proberen we allemaal ons leven zo goed mogelijk te leiden. Ik hoop dat we altijd voor medeleven kunnen kiezen in plaats van voor haat.”