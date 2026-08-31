Kenny Tete staat voor mooie overstap binnen Premier League

staat op het punt om Fulham te verruilen voor Everton, dat meldt The Athletic. De dertigjarige rechtsback heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit Liverpool. Hoewel de medische keuring en de laatste administratieve formaliteiten nog moeten worden afgerond, ligt de transfer op koers om voor de naderende deadline te worden bezegeld.

De veertienvoudig international levert zijn huidige werkgever naar verwachting een transfersom van iets meer dan tien miljoen euro op. Bij Everton ligt een contract voor drie seizoenen klaar, wat de verdediger tot de zomer van 2029 aan de club verbindt. Dat een vertrek onvermijdelijk was, bleek al tijdens de competitiestart. Tete bleef in de openingswedstrijd tegen Chelsea negentig minuten op de bank en behoorde zondag tegen Sunderland al helemaal niet meer tot de wedstrijdselectie van Álvaro Arbeloa.

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Voor Everton betekent de aanstaande komst van Tete de volgende slag in een zeer actieve transferzomer. De ploeg van Moyes is in de slotfase van de transfermarkt nog op meerdere fronten bezig. Zo lopen er gesprekken met Manchester City over een huurdeal voor Jack Grealish en is er een principeakkoord bereikt met Tottenham Hotspur over een ruildeal waarbij Richarlison terugkeert naar Everton en Iliman Ndiaye de omgekeerde weg bewandelt.