Van Gaal verrast met opvallende uitspraak: 'Ik ben een hetero, geen homo'

Louis van Gaal heeft voor de nodige hilariteit gezorgd tijdens een gesprek met Sportnieuws. De voormalig bondscoach werd aangesproken op zijn enthousiaste houding tegenover vrouwelijke fans, waarna hij een uiterst karakteristiek antwoord gaf. Volgens de trainer houdt hij simpelweg meer van vrouwen dan van mannen.

Het opmerkelijke moment vond plaats rondom een interview, waarbij een vrouwelijke fan passeerde. De zeventiger nam zelf het initiatief om de aanhanger erbij te roepen voor een foto. "Wil je geen foto? Ik wil heel graag een foto met je. Ja, tuurlijk. Kom maar lekker", aldus de Amsterdammer. De oud-bondscoach was die dag urenlang bezig met het uitdelen van handtekeningen in de fanshop bij de Johan Cruijff Arena ter ere van zijn herziene biografie.

Artikel gaat verder onder video

De verslaggever merkte na het fotomoment op dat het voetbalicoon wel erg enthousiast omging met de vrouwelijke aanhang. "Met de vrouwen die langskwamen wilde u wel lekker klef en close op de foto, hè?", kreeg de voormalig keuzeheer voorgelegd. Van Gaal kon zich echter niet helemaal vinden in die specifieke woordkeuze en maakte direct duidelijk hoe de vork volgens hem in de steel zit.

"Close, dat is heel wat anders dan klef. Ja, ik ben een hetero, ik ben geen homo. Dus ik houd meer van vrouwen dan van mannen", reageerde hij gevat. Daarmee leek de kous af, maar de interviewer besloot nog een laatste vraag te stellen. "Gelijk heeft u dan toch met die foto's?", klonk het. Ook daar hoefde de zeventiger niet lang over na te denken. "Dat lijkt me wel, ja", luidde de duidelijke conclusie.