PEC Zwolle deelt contract uit aan Van Looy: "Voelt als beloning"

12:33 – PEC Zwolle toont vertrouwen in verdediger Sander van Looy (20). Hij heeft woensdag een eenjarig contract getekend, met een optie voor twee seizoenen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd Van Looy overgeheveld vanuit het beloftenteam.



"Hier ben ik heel blij mee. Dit contract voelt als een beloning, maar maakt me tegelijkertijd nog gretiger om mijzelf als voetballer te verbeteren", reageert Van Looy op de website van PEC Zwolle. "Het komende jaar heb ik als doel om te debuteren in het eerste, hard te blijven werken, veel te leren en mezelf door te ontwikkelen."



Technisch directeur Gerard Nijkamp spreekt van een sterke ontwikkeling van Van Looy. "Met hem voegen we een fysiek sterke verdediger aan de groep toe, die ook voetballend zijn mannetje staat. Daarnaast is het extra mooi dat een jongen die hier al sinds 2012 speelt, vanuit de voetbalacademie doorstroomt naar het eerste elftal."



Van Looy zat al meerdere keren bij de wedstrijdselectie van de Blauwvingers, maar wacht nog op zijn debuut.