Groep C: ruime zege Hoffenheim, Ludogorets koploper

23:11 – Ludogorets Razgrad is de verrassende koploper in groep C na een zege op Sporting Braga. In Portugal wonnen de bezoekers met 0-2. Ook 1899 Hoffenheim deed goede zaken. In eigen huis werd Istanbul Basaksehir met 3-1 aan de kant gezet.



Hoffenheim-Istanbul Basaksehir

Bij de start van het duel tussen Hoffenheim en Istanbul Basaksehir geen Nederlandse inbreng. Eljero Elia begon bij de bezoekers op de bank terwijl Justin Hoogma niet bij de selectie van de Duitse ploeg zat. In de eerste helft was het nog wat zoeken voor beide ploegen en werd er niet gescoord.



Kort na rust was het wel raak voor de thuisploeg. Benjamin Hübner opende met 52 minuten op de klok de score. De thuisploeg was de tweede helft de sterkste partij en kwam al snel op 2-0. Nadiem Amiri was de doelpuntenmaker. Het verzet van de Turkse ploeg leek daarna helemaal gebroken, want het werd via Nico Schulz ook nog 3-0 voor de thuisploeg.Stefano Napoleoni maakte kort voor tijd nog de 3-1 voor Istanbul Basaksehir. Elia bleef de gehele wedstrijd op de bank.



Braga-Ludogorets

De wedstrijd tussen Braga en Ludogorets was het duel om de koppositie in groep C. De bezoekers kwamen verrassend op voorsprong. Na 25 minuten spelen was het Cosmin Moti die scoorde. Jody Lukoki begon in de basis bij de bezoekers en deed in de tweede helft van zich spreken. De oud-speler van onder andere PEC Zwolle en Ajax leek in eerste instantie de score te verdubbelen. Maar het doelpunt kwam uiteindelijk op naam van Braga-speler Raul.



Ludogorets is met zeven punten de koploper in poule C. Braga volgt als tweede met een puntje minder. Hoffenheim pakt de eerste punten en stijgt daardoor naar plek drie terwijl Istanbul Basaksehir op één punt blijft steken.