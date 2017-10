Agüero weer inzetbaar na auto-ongeluk in Amsterdam

0:00 – Sergio Agüero is weer volledig hersteld nadat hij drie weken geleden een ribblessure opliep bij een auto-ongeluk in Amsterdam. De aanvaller keert terug in de selectie van Manchester City voor het competitieduel met Burnley van zaterdag.



Agüero moest de laatste drie wedstrijden van Manchester City aan zich voorbij laten gaan en liet ook de WK-kwalificatieduels van Argentinië noodgedwongen schieten. Afgelopen week was hij alweer fit, maar Pep Guardiola koos ervoor om hem niet op te stellen. Of Agüero ook zal starten tegen Burnley, liet de manager tijdens de persconferentie nog in het midden.



"Voor het duel met Stoke City had hij pas één training weer meegedaan. Voor de wedstrijd van Napoli was hij fit en hij is klaar om zaterdag te spelen", aldus Guardiola. Manchester City zal het tegen Burnley nog wel zonder Vincent Kompany moeten stellen. De Belg is nog niet hersteld van een kuitlbessure.