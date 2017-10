Controversiële penalty helpt PEC Zwolle op weg tegen NAC

20:25 – PEC Zwolle blijft nog altijd keurig meedraaien in de subtop van de Eredivisie. De Blauwvingers wonnen in een weinig hoogstaande, maar wel spannende wedstrijd van NAC Breda, dat op basis van de getoonde strijdlust minstens een punt had verdiend. Bram van Polen opende op slag van rust de score uit een discutabele penalty en Mustafa Saymak maakte het karwei tien minuten voor tijd af. Hiermee heeft PEC de eerste uitzege van het seizoen binnen en staat het in ieder geval tot zondagmiddag op de tweede plek.





Zowel NAC als PEC probeerde om voor rust tot aanvallen te komen, maar wist weinig kansen te creëren. Piotr Parzyszek kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar zag zijn subtiele inzet gekeerd worden door Mark Birighitti. Aan de andere kant stopte Diederik Boer een inzet van Arno Verschueren en had Thierry Ambrose te veel tijd nodig toen hij vrij voor Boer kwam.



Vlak voor rust drukte PEC door. Younes Namli zag een van richting veranderd schot tegen de paal belanden, maar in de extra tijd kwamen de gasten alsnog op voorsprong uit een betwistbare penalty. Birighitti bracht Menno Koch in de problemen met een te korte pass, waarna Koch een licht duwtje op Saymak beging. Van Polen maakte geen fout vanaf de stip: 0-1.



NAC leek direct na rust al orde op zaken te stellen, maar de gelijkmaker van Angelino werd afgekeurd wegens buitenspel. De Bredanaars bleven echter op zoek gaan naar de gelijkmaker, die na een uur had moeten vallen. Zowel Rai Vloet als Ambrose maaide echter over de bal heen na een uitstekende voorzet van Angelino. Even later kreeg Koch een vrije kopkans, maar die was niet aan de centrale verdediger besteed.





De krachten vloeiden echter weg bij NAC en PEC kreeg kansen om de wedstrijd te beslissen. Birighitti pakte een inzet van Kingsley Ehizibue, Saymak raakte de paal en Rick Dekker schoot de rebound naast. Tien minuten voor tijd viel de beslissende 0-2 alsnog: Saymak kwam slim voor Angelino en werkte een subtiele voorzet van Youness Mokhtar bij de tweede paal binnen. Ook een vrije trap van Paolo Fernandes, die door Boer via de lat werd gered, kon daar niets aan veranderen.