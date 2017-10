Pusic tevreden over tweede helft tegen FC Eindhoven

24 oktober 2017 – FC Twente-coach Marino Pusic is vooral tevreden over de tweede helft van zijn ploeg in het bekerduel met FC Eindhoven. De Overijsselse club wonnen dinsdag in de eigen Grolsch Veste, na een 1-0 stand bij rust, met 3-0 van de Jupiler League-formatie.



"In de eerste twintig minuten hebben we goed gepresteerd en voldoende mogelijkheden gehad. We hadden toen de controle. Alleen was het te slordig voor het doel. Uiteindelijk resulteerde dat ook in slordige momenten tijdens balbezit. Dat was onnodig", aldus Pusic op de clubwebsite. "We begonnen de tweede helft precies zoals we vanaf het begin wilden spelen. De drukmomenten waren beter en we schakelden op de juiste momenten om. We hadden veel en goed balbezit. Dat resulteerde in twee doelpunten. Ook hebben we een aantal grote kansen niet benut. Dat is het enige dat ik de spelers kan verwijten."



Pusic wil echter niet te lang stilstaan bij de gemiste kansen. "Het gaat uiteindelijk om één ding en dat is de volgende ronde halen. Zoals het er nu naar uitziet zijn we ongeschonden uit de strijd gekomen en kunnen we op naar vrijdag. Verder wil ik een compliment aan FC Eindhoven geven. Ze kwamen om te voetballen en wilden er een wedstrijd van maken", besluit de oefenmeester.