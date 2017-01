Pröpper sluit transfer niet uit: "Het is aan de clubs"

9:15 – Davy Pröpper bezorgde PSV zaterdagavond in de slotfase de 1-2 overwinning op Heracles Almelo. De middenvelder wordt in verband gebracht met een transfer naar Zenit Sint-Petersburg en hoewel trainer Phillip Cocu liet weten te denken dat Pröpper het seizoen afmaakt in Eindhoven heeft hij zelf nog geen besluit genomen.



Tegenover PSV TV vertelt Pröpper dat hij al langer weet dat Zenit Sint-Petersburg interesse heeft. Het kost hem daarom ook weinig moeite om het van zich af te zetten tijdens een wedstrijd. "Het speelt al enkele weken. Ik laat het gewoon gebeuren en dan heb ik daarna nog de tijd om erover na te denken."



De middenvelder kan niet zeggen of hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSV al heeft gespeeld. "Het is nu aan de clubs. Voorlopig blijf ik nog gewoon in Eindhoven. De clubs moeten er eerst uit komen en daarna ga ik er zelf over nadenken", legt hij uit.