Ritzmaier breekt arm, De Koning baalt van Go Ahead-fans

11 maart 2017 – Go Ahead Eagles kan in de strijd tegen degradatie voorlopig niet beschikken over Marcel Ritzmaier. De Oostenrijkse linksback viel zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-3 verlies) na een half uur uit met een gebroken arm.



Hoe lang Ritzmaier aan de kant staat, weet Go Ahead-coach Hans de Koning nog niet. "Ik hoorde net van de dokter dat hij misschien met een 'softcase' kan spelen, maar dat is afhankelijk van de breuk. Dat moeten we even afwachten", sprak de oefenmeester bij de NOS.



Ritzmaier werd vervangen door Rochdi Achenteh, die vijf minuten voor rust een grote fout maakte waarmee hij een strafschop voor PSV veroorzaakte. De Koning was daarop niet blij met de reactie van het Go Ahead-publiek. "Rochdi was zeer ongelukkig, daar is hij zelf ook doodziek van. Maar dan vind ik het niet van kwaliteit getuigen om een eigen speler uit te fluiten in balbezit. Dat verdient ie niet en een echte supporter doet dat ook niet, want hij is onderdeel van de selectie en we hebben hem nog hard nodig."



Vlak na rust kwam Go Ahead nog wel op 1-1, maar PSV maakte in het laatste half uur alsnog het verschil. "We verloren wat duels op de 'zestien', dan zie je dat we niet mannelijk genoeg zijn. We moeten meedogenlozer worden", besloot De Koning.