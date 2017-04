Van den Brom: "Niet het idee: 'ojee, we moeten tegen Ajax'"

14:33 – AZ heeft het dit seizoen bijzonder lastig met de traditionele top-drie van Nederland. Alleen tegen Ajax werd in eigen huis een puntje gesnoept: 2-2. De Alkmaarders hebben woensdagavond weer de kans om de Amsterdamse topclub het leven zuur te maken. Coach John van den Brom leeft met vertrouwen toe naar het duel in de ArenA.



"Ik vond Ajax goed spelen in De Klassieker tegen Feyenoord", zegt Van den Brom in aanloop van de loodzware wedstrijd op AZ.nl. "Wat ik had verwacht van Feyenoord, de passie en strijd, was nu omgekeerd. Daarmee hebben zij de titelstrijd nieuw leven ingeblazen. Nu komt AZ op bezoek", aldus de trainer van de Alkmaarders. "We gaan er niet naartoe met het idee: 'ojee, we moeten tegen Ajax'. Zeker niet. We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Groningen en met de dingen die ik heb gezien in de trainingen, denk ik dat we er een goede wedstrijd van kunnen maken. Ook hebben we dit seizoen, op Ajax-thuis na, geen goede resultaten gehaald tegen de topploegen. Daar willen we mee afrekenen."



Ron Vlaar krijgt rust bij AZ, zo bevestigt Van den Brom. "We moeten voorzichtig zijn met hem. We zijn bezig met een traject richting de bekerfinale en daarvoor willen we Ron superfit krijgen. Zaterdag speelde hij heel goed, bijna weer ouderwets. Dat wil je continueren, want fysiek gezien kan hij spelen. Alleen weten we niet hoe hij daarop gaat reageren en dat risico willen we niet nemen. Derrick Luckassen en Rens van Eijden zullen het defensieve duo vormen. Alireza Jahanbakhsh start daardoor op het middenveld", geeft Van den Brom aan. De coach mist Jonas Svensson wegens een hamstringblessure.