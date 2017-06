Amrabat staat dan toch voor transfer naar Feyenoord

9:38 – Na heel wat getouwtrek gaat Sofyan Amrabat dan toch de overstap maken van FC Utrecht naar Feyenoord. De 20-jarige middenvelder heeft een akkoord bereikt en wordt volgens het Algemeen Dagblad en Voetbal International vandaag (vrijdag) medisch gekeurd in Rotterdam-Zuid.



Amrabat gaat voor vier seizoenen tekenen bij Feyenoord, melden bovengenoemde media. De middenvelder stond al tijden in de belangstelling van de regerend landskampioen, aangezien hij de afgelopen jaargang op imponerende wijze doorbrak in de Eredivisie. In 38 optredens (één doelpunt, zeven assists) was hij zeer belangrijk voor Utrecht. Daar lag hij nog tot medio 2018 vast, al had Utrecht nog een optie om het contract met een jaar te verlengen.



Amrabat, inmiddels tweevoudig international van Marokko, wordt de tweede zomeraanwinst van Feyenoord. Eerder werd de van FC Basel afkomstige Jean-Paul Boëtius al in de armen gesloten in De Kuip. Mogelijk komt de vorig seizoen gehuurde Steven Berghuis ook nog weer over van Watford. Feyenoord nam tot dusver naast Berghuis afscheid van Dirk Kuyt, Eljero Elia, Rick Karsdorp, Pär Hansson en Warner Hahn.