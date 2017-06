Jozefzoon zet krabbel onder nieuw contract bij Brentford

23:04 – Florian Jozefzoon staat de komende twee jaar onder contract bij Brentford FC. The Bees hebben zijn contract met een extra seizoen verlengd. Daarmee ligt hij vast tot medio 2019. Oorspronkelijk liep zijn verbintenis over een jaar af. Brentford nam de 26-jarige aanvaller in januari over van PSV.



Jozefzoon zette vrijdag zijn krabbel onder een nieuw contract. Bij Brentford kwam hij het laatste half jaar negentien keer in actie, waarvan zes keer als basisspeler. De vleugelspeler was een keer trefzeker, en bereidde drie goals voor. Mede daardoor eindigde Brentford als tiende in het Championship.



"Florian heet ons afgelopen seizoen genoeg laten zien om zichzelf te belonen met een nieuw contract", zegt Brentford-coach Dean Smith op de website van de club. "Hij maakte indruk bij zijn debuut tegen Aston Villa en heeft ons sindsdien niet teleurgesteld. We zijn blij dat Flo zijn contract heeft verlengd. Hij is een grote toevoeging voor ons."