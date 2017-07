Geruchten lijken niet tot PSG-transfer Neymar te leiden

9:11 – De voetbalwereld is deze dagen in de ban van wilde geruchten over een transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain, maar het lijkt er niet op dat de overstap er daadwerkelijk van gaat komen. Er doen verhalen de ronde dat de Franse club de afkoopclausule van 222 miljoen euro in het contract van Neymar gaat lichten, maar daar is volgens FC Barcelona niets van waar.



De berichtgeving over Neymar wordt door niemand minder dan Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu ontkend. De preses van de Catalaanse topclub heeft BBC Sport laten weten dat de Braziliaan niet zal vertrekken, ondanks de geruchten over een PSG-transfer. Ook vicevoorzitter Jordi Mestre weerspreekt de berichten. "Ik ben voor 200 procent zeker dat Neymar bij ons gaat blijven. Ik heb in de Franse pers ook gelezen dat PSG het ook ontkent." Dat is juist, aangezien L'Équipe de volgende quote weghaalde bij een PSG-bron: "We gaan de Neymar-show niet steeds herhalen. Er is sprake van een grote afkoopsom en je moet realistisch zijn."



Neymar heeft zijn contract bij Barcelona in oktober ook nog verlengd tot de zomer van 2021. De 25-jarige aanvaller werd in 2013 overgenomen van Santos. Hij maakte vorig jaar twintig doelpunten in 45 duels voor Barcelona, waarmee hij drie Copa del Reys, twee landskampioenschappen en één Champions League wist te winnen. In totaal staat de teller bij Neymar op 105 goals en 80 assists in 186 wedstrijden.



Het Braziliaanse Esporte Interativo claimde dat Neymar een bod van PSG had geaccepteerd en ook Spaanse media deden duiten in het zakje. Het Catalaanse Sport schreef dat Neymar zich niet helemaal comfortabel meer voelde in Camp Nou, omdat hij daar altijd in de schaduw van Lionel Messi moet spelen.



Bij PSG staan wel veel goede bekenden van Neymar onder contract, met zijn landgenoten Dani Alves, Thiago Silva en Lucas Moura.