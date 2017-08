Peeters verlengt contract bij Real Madrid met drie jaar

16:35 – Mink Peeters heeft een nieuw contract bij Real Madrid getekend. Dat meldt het Nederlandse talent zelf op Twitter. De 19-jarige aanvaller, die nog in het bezit was van een verbintenis tot medio 2018, heeft voor drie jaar bijgetekend bij de Spaanse club.



Peeters maakte in 2014 de overstap vanuit de jeugdopleiding van Ajax naar die van Real Madrid. De aanvaller maakt nu zijn speelminuten in het tweede elftal van de Spaanse topclub, maar zou dit seizoen ook verhuurd mogen worden. VVV-Venlo is één van de clubs die Peeters graag op huurbasis zou willen overnemen, zo liet trainer Maurice Steijn eerder al weten.