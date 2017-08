Heracles Almelo geeft proefspeler Baas contract

13:16 – Roland Baas heeft een contract overgehouden aan zijn stage bij Heracles Almelo. De 21-jarige verdediger tekende woensdag een contract voor één seizoen, met de optie voor nog een jaar, bij de Overijsselse club. Hij komt transfervrij over van FC Groningen.



"Roland heeft ons de afgelopen weken overtuigd. Hij zal in eerste instantie in het tweede team gaan spelen en hij krijgt de kans zich te ontwikkelen", aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de officiële website van Heracles Almelo over Baas.



"Ik ben blij met de kans die ik bij Heracles Almelo krijg", vult Baas, die namens FC Groningen twee duels in de Eredivisie speelde, aan. "Ik heb de afgelopen week een prima indruk gekregen van de club en heb veel zin om officieel te beginnen."