Messi-contract al getekend, Iniesta mag alles zelf kiezen

11:56 – FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft nogmaals aangegeven dat men zich geen zorgen hoeft te maken over de toekomst van Lionel Messi. De preses herhaalt dat het nieuwe contract van de Argentijnse vedette al ondertekend is.



Tijdens een interview in het programma 'Fórum de Joc' van 8tv gaf Bartomeu aan dat de contractverlenging van Messi al rond is. "Zijn commitment naar Barcelona is volledig. Zijn vader heeft de nieuwe verbintenis al ondertekend en het enige wat mist is nog de officiële foto", benadrukt Bartomeu. Barça heeft de teksten ook op haar website gepubliceerd.



Het is eerder de vraag of Andrés Iniesta zijn contract bij Barça zal verlengen, zo blijkt ook wel uit de woorden van Bartomeu. "Hij is een speciale speler voor onze club en onze jonge spelers. Hij is een voorbeeld als speler en als persoon. We onderhandelen met zijn zaakwaarnemer over een contract voor onbepaalde tijd en laten hem kiezen hoe lang hij hier nog wil blijven."