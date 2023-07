KNVB en KBVB vergaderen over WK 2018

De kans is nog altijd aanwezig dat Nederland en België gezamelijk een gooi zullen doen naar de organisatie van het WK in 2018. Vertegenwoordigers van beide voetbalbonden vergaderden dinsdagavond over de eventuele kandidatuur. Nog voor het einde van dit jaar zal onderzocht worden of het haalbaar is om het WK over twaalf jaar naar de Lage Landen te halen.

Na het succesvol verlopen EK van 2000 lijken Nederland en België de smaak te pakken te hebben. Beide landen organiseerden nog nooit een mondiaal eindtoernooi, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij, mits de nodige steun van alle overheden, opnieuw een succesvolle organisatie op poten kunnen zetten", aldus de preses van de Belgische bond.

Ruim twee maanden geleden liet ook KNVB-preses Jeu Sprengers zich al bijzonder positief uit over het idee om samen met België het WK van 2018 te organiseren. "Nederland laat een kans voor open doel liggen als we ons niet kandidaat stellen om het WK van 2018 te organiseren", liet Sprengers destijds weten. "We kunnen het WK 2018 organiseren, samen met de Belgen, en staan dan vier jaar in de schijnwerpers als land en voetbalnatie."