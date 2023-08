Rzasa snapt niets van Poolse bondscoach

In Polen is grote onrust uitgebroken. De Poolse bondscoach Pawel Janas heeft gevestigde namen als Jerzy Dudek, Tomasz Rzasa en Tomasz Frankowski niet opgenomen in zijn selectie voor het WK en dat is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. Ook bij Rzasa, die op de televisie moest vernemen dat hij buiten de boot gevallen was. "Ik dacht eerst aan een grap", stamelt de verbijsterde linksback in het Algemeen Dagblad.

"Ik begrijp het echt niet", zegt de linksback van ADO Den Haag over zijn afwezigheid in de Poolse selectie voor het WK. "Ik heb nog steeds moeite om er over te praten. Zondag speelde ik nog negentig minuten in een oefenduel tegen Faeröer Eilanden, niets wees er op dat ik niet mee zou gaan. Ik ging er volledig vanuit dat ik bij de groep zou zitten."

Toen Rzasa echter de televisie aanzette om de definitieve selectie te bekijken, ontdekte hij dat hij ontbrak. "Ik dacht in eerste instantie aan een grap, maar als snel realiseerde ik me wat er gebeurd was. Het ergste vind ik nog dat de bondscoach me niet eens heeft gebeld om uit te leggen waarom ik niet mee ga. Ik was in vorm, de conditie was prima en tot zondag speelde ik altijd. Ik ben dus zeer benieuwd naar zijn uitleg."

Voor de 33-jarige Rzasa zou deze domper wel eens het einde van zijn loopbaan als international kunnen betekenen. "Ik ben 33 en zou me na het WK sowieso bezinnen over mijn toekomst. Misschien is deze keuze nu al voor mij gemaakt", aldus de verbijsterde Pool.