Van Basten op zoek naar balans op middenveld

Met Clarence Seedorf, Evander Sno en David Mendes da Silva begint het Nederlands elftal vandaag met de voorbereidingen op het oefenduel tegen Engeland. Bondscoach Marco van Basten wil de wedstrijd tegen de Engelsen aangrijpen om op zoek te gaan naar meer balans op de meest bekritiseerde linie van zijn elftal, het middenveld.

"Daar zijn we eigenlijk steeds meer mee bezig", zegt Van Basten over de zoektocht naar het ideale middenveld. "We zoeken naar een combinatie van spelers die balans brengen. Je hebt balafpakkers, lopers, creatieve spelers, leiders en strategen nodig. Eigenlijk moet het middenveld al die kwaliteiten in zich hebben. Het blijkt echter dat een aantal van deze voorwaarden niet zo eenvoudig te vinden is in spelers."

Met Seedorf, Da Silva en Sno krijgen de komende dagen drie nieuwe krachten de kans om zich te bewijzen. Sno en Da Silva moeten zich richten op de meest moeilijk in te vullen positie, namelijk de plek vlak voor de defensie. Met name de uitverkiezing van Sno verraste velen, maar Van Basten ziet wel brood in de middenvelder van Celtic. "Hij is groot, fysiek sterk en kan goed voetballen. En hij is veelbelovend op die positie waar wij al een tijdje naar kijken."

Bron: KNVB.nl