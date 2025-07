Zenden: "Druk ligt bij Barcelona"

Eén van de meest interessante duels in de achtste finale van de Champions League is de ontmoeting tussen Liverpool en FC Barcelona, de twee meest recente winnaars van het kampioenenbal. De Spanjaarden zijn favoriet, maar volgens Boudewijn Zenden is Liverpool allesbehalve kansloos.

"De druk ligt bij Barcelona", zegt de voormalig speler van de Catalaanse club, die momenteel herstellende is van een meniscusoperatie. "In Barcelona draait het maar om één ding: winnen. En zelfs winnen is soms niet genoeg, er moet ook mooi gevoetbald worden. Dat brengt een hoop druk met zich mee, zeker omdat iedereen verwacht dat Barcelona Liverpool gaat verslaan. Hopelijk kunnen wij daarvan profiteren", zegt de middenvelder.

Liverpool moet volgens Zenden inspiratie putten uit de zegereeks in de Champions League van twee jaar geleden. "We hebben toen laten zien dat we op het allerhoogste niveau van iedereen kunnen winnen. Ook toen hadden we een zwaar programma op weg naar de finale", weet hij. Liverpool schakelde toen, op weg naar de finale tegen AC Milan, onder meer Juventus en Chelsea uit.