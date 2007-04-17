Live voetbal

Van den Bergh traint alweer mee bij RKC

Van den Bergh traint alweer mee bij RKC
0 reacties
Roland
17 april 2007, 09:18

Ricky van den Bergh herstelt wonderbaarlijk snel van de enkelblessure die hij twee weken geleden opliep. Verwacht werd dat de middenvelder dit seizoen niet meer in actie zou kunnen komen, maar hij heeft de groepstraining alweer hervat.

Van den Bergh liep twee weken geleden tijdens de training een scheurtje in zijn enkelband op. Normaal gesproken staat voor een dergelijke blessure een revalidatieperiode van zes weken, maar de oud-Spartaan is na twee weken alweer de oude. Als hij deze week geen terugslag krijgt, kan hij komend weekend zelfs alweer meedoen in de belangrijke competitiewedstrijd tegen streekgenoot Willem II.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hakim Ziyech met PSV-logo en Philips Stadion

Hakim Ziyech plots gelinkt aan stap naar PSV

  • Gisteren, 14:57
  • Gisteren, 14:57
Ruben van Bommel verlaat geblesseerd het veld bij PSV-Ajax

PSV en Van Bommel zien grote vrees uitkomen

  • Gisteren, 14:05
  • Gisteren, 14:05
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga oogst lof na 'meesterzet'

  • Gisteren, 12:32
  • Gisteren, 12:32
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel