Van den Bergh traint alweer mee bij RKC

Ricky van den Bergh herstelt wonderbaarlijk snel van de enkelblessure die hij twee weken geleden opliep. Verwacht werd dat de middenvelder dit seizoen niet meer in actie zou kunnen komen, maar hij heeft de groepstraining alweer hervat.

Van den Bergh liep twee weken geleden tijdens de training een scheurtje in zijn enkelband op. Normaal gesproken staat voor een dergelijke blessure een revalidatieperiode van zes weken, maar de oud-Spartaan is na twee weken alweer de oude. Als hij deze week geen terugslag krijgt, kan hij komend weekend zelfs alweer meedoen in de belangrijke competitiewedstrijd tegen streekgenoot Willem II.