Intertoto: Utrecht treft Hammarby of Cork City

FC Utrecht treft in de derde ronde van de Intertoto Cup een tegenstander uit Zweden of Wales. Het Zweedse Hammarby rekende in de eerste ronde af met KI Klaksvík uit Faroër Eilanden, terwijl Cork City uit Ierland over twee duels won van Valur Reykjavík (IJsland). Beide teams staan nu op 7 en 15 juli tegenover elkaar. De winnaar van de tweestrijd tussen Hammarby en Cork City speelt op 21 of 22 juli eerst thuis tegen FC Utrecht. Een week later staat de terugwedstrijd op het programma. Als FC Utrecht deze tweestrijd wint, gaat de ploeg uit de Domstad door naar de derde en laatste voorronde van het UEFA Cup-toernooi. Hammarby, dat het afgelopen seizoen al zevende eindigde in de Zweedse competitie, speelde in 1999 ook al eens tegen een Nederlandse club. Destijds was Heerenveen de tegenstander in de Intertoto. De Friezen wonnen toen met tweemaal 2-0. Ook Cork City is geen onbekende voor het Nederlandse voetbal. In 2004 namen de Ieren het in de Intertoto op tegen NEC. Met succes, want de Nijmegenaren werden over twee duels verslagen (0-0 en 1-0). In 2005 werd Cork nog kampioen van Ierland.