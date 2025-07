Groep C: Real en Olympiakos bekeren verder

In de spannende groep C van de Champions League heeft Real Madrid het hoofd boven water weten te houden. De productiviteit van Ruud van Nistelrooij was dinsdag niet eens nodig om Lazio Roma er onder te krijgen: 3-1.

De Romeinen stonden voor de schier onmogelijke opgave te winnen - nog met twee doelpunten verschil ook - in het Bernabeu-stadion. Van de laatste 24 clubs die er ook bezoek kwamen lukte dat er maar één.

Olympiakos Piraeus schaarde zich ook bij de laatste zestien, ten koste van Werder Bremen: 3-0. Ieroklis Stoltidis maakte al vroeg de eerste treffer. Lomana LuaLua deed het voorbereidende werk. De overal en altijd gevaarlijke Darko Kovacevic en opnieuw Stoltidis beslisten het duel in de laatste 20 minuten.