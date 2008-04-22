Heerenveen hoopt op snel herstel Sulejmani

SC Heerenveen hoopt dat Miralem Sulejmani volgende week mee kan doen in de play-off tegen Ajax. De Servische aanvaller liep zondag, tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior (5-0) een blessure aan zijn achillespees op.

De spier is nog steeds geïrriteerd, maar de medische staf rekent erop dat de Serviër op tijd fit is voor de dubbele ontmoeting met Ajax. Sulejmani maakte dit seizoen veertien goals voor de Friezen en wekte daarmee de interesse van diverse binnen- en buitenlandse topclubs. Onder meer Ajax en Feyenoord hengelen naar de spits.

Henrico Drost is zeker niet van de partij tegen Ajax. De verdediger ondergaat dinsdag een kijkoperatie aan een knie. Drost kan het gewricht al enige tijd niet belasten. De ingreep moet duidelijkheid brengen over de oorzaak van zijn klachten.