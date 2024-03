Goaltjesdief Torres verbreekt record

Bij Liverpool heeft spits Fernando Torres een record verbroken. De Spanjaard scoorde dit seizoen in zijn debuutjaar maar liefst 24 keer in de Premier League. Hiermee heeft hij Ruud van Nistelrooy gepasseerd, die in zijn eerste jaar bij Manchester United 23 keer wist te scoren.

Ook vandaag vond Torres weer het net in het competitieduel tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst). Opvallend is dat het talent van de The Reds geen strafschop nodig had om tot zoveel treffers te komen.