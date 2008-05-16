Live voetbal 5

Verbeek moet 500 euro overmaken naar KNVB

Roland
16 mei 2008

Gertjan Verbeek is een flink geldbedrag lichter. De coach van SC Heerenveen, die volgend seizoen in dienst treedt bij Feyenoord, heeft van de KNVB een boete van 500 euro opgelegd gekregen, wegens kritiek op scheidsrechter Dick van Egmond.

De trainer van SC Heerenveen had na de play-offwedstrijd tegen Ajax forse kritiek op Van Egmond, die in zijn ogen slecht floot. Verbeek nam het de leidsman echter niet kwalijk. "Hij kan namelijk niet beter. Dat weet zelfs scheidsrechtersbaas Jaap Uilenberg. Ik vind het wel erg dat hij marchandeert", stelde de coach, die naast de boete een voorwaardelijke schorsing van twee duels aan zijn broek gekregen heeft.

