Heitinga weer trefzeker voor Atletico Madrid

John Heitinga heeft zijn draai bij Atletico Madrid snel gevonden. De verdediger scoorde zaterdag tegen Real Alcala (4-0) al zijn tweede doelpunt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

"Ik scoorde de 3-0. Ik kopte een corner van Simao binnen", zegt Heitinga tegen De Telegraaf. "We hebben een goed elftal en ik draai lekker mee. Ik verbaas me er zelf ook wel een beetje over dat ik zo weinig aanpassingsproblemen heb." Twee weken geleden was de oud-Ajacied al trefzeker tegen het Mexicaanse Tigres (2-2).