'Huurachterstand RKC bedraagt 450.000 euro'

RKC Waalwijk heeft een huurachterstand van 450.000 euro, weet Omroep Brabant te melden. In juli van dit jaar bedroeg de schuld nog 300.000 euro. De gemeente Waalwijk kocht in 2000 het stadion. Sindsdien is RKC huurder van het complex.

De lokale omroep meldt dat de politiek in gesprek is met de voetbalclub om een oplossing te vinden voor het terugbetalen van het opgelopen schuldbedrag. Eerder probeerde de betaald voetbalorganisatie tevergeefs huurverlaging bij de gemeente aan te vragen. De club heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.