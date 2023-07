Messi: "Chelsea belangrijker dan Real Madrid"

Lionel Messi vindt de return tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League, komende woensdag, belangrijker dan de klassieker tegen Real Madrid. Komende zaterdag speelt FC Barcelona in Madrid tegen de aartsvijand, een duel dat beslissend kan zijn in de Spaanse titelstrijd. Messi ziet dat echter anders.

"Als ik zou moeten kiezen, win ik liever van Chelsea", zegt het Argentijnse wonderkind in diverse Spaanse media. "Mochten we onverhoopt verliezen van Real Madrid, behouden we immers de leiding in de Primera Division en kunnen we alsnog kampioen worden. Maar als we van Chelsea verliezen, zijn we uitgeschakeld."

De eerste wedstrijd tussen Barça en Chelsea eindigde dinsdag in een 0-0 gelijkspel. "Dat was een zware wedstrijd, vooral door de defensieve speelwijze van Chelsea. Maar ik ben er van overtuigd dat we in Londen gaan scoren", aldus Messi.