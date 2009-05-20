Shearer moet Bassong missen in sleutelduel

Newcastle United kan in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen definitief niet beschikken over Sebastien Bassong. De ploeg had protest aangetekend tegen de rode kaart die Bassong vorig weekend kreeg tegen Fulham, maar de Engelse voetbalbond ziet geen reden om deze kaart te seponeren. Bassong krijgt hierdoor een automatische schorsing van twee wedstrijden aan zijn broek.

Bassong kan hierdoor zondag niet in actie komen tegen Aston Villa, een wedstrijd die voor Newcastle van levensbelang is. De ploeg van coach Alan Shearer moet minimaal één, en waarschijnlijk drie, punten pakken om degradatie te ontlopen.