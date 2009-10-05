Pot haalt Utrechter Van der Maarel bij Jong Oranje

Het goede spel van FC Utrecht-verdediger is bij coach Cor Pot van Jong Oranje niet onopgemerkt gebleven. De rechtsback is bij de selectie voor de komende EK-kwalificatieduels met Finland en Polen gehaald. Hij vervangt van Feyenoord, die zich geblesseerd afgemeld heeft.

De 20-jarige Van der Maarel debuteerde vorige maand in de hoofdmacht van FC Utrecht en veroverde direct een basisplaats. Tegen AZ (1-0 winst) werd hij verkozen tot man van de wedstrijd en ook afgelopen zondag tegen PSV maakte de verdediger een goede indruk. Van der Maarel meldt zich dinsdag bij Jong Oranje, dat die middag in Sassenheim de eerste training afwerkt. Op donderdag reist de ploeg van Pot naar Helsinki, waar een dag later tegen Jong Finland gespeeld wordt.