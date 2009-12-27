Arsenal wint topper van Aston Villa

Arsenal heeft zondag de druk op Chelsea opgevoerd. The Gunners wonnen de topper van Aston Villa, dat voor de wedstrijd gelijkstond in punten, met 3-0. Cesc Fabregas was als invaller met twee doelpunten het goudhaantje voor de thuisploeg.

Arsenal had ook het meeste recht op de zege. De mannen Arsene Wenger strooiden met passes naar elkaar, maar het ontbrak in de eerste helft aan stootkracht. Het gemis van de doelgerichte Robin van Persie laat zich nog altijd gelden. Arsenal kan uitstekend combineren, maar vergeet vaak de goal op te zoeken. Aston Villa kwam daardoor in de eerste helft niet vaak in de problemen.

In de tweede helft bracht Wenger wat zijn team nodig had: Cesc Fabregas. De Spaanse middenvelder, die niet geheel fit was en dus op de bank begon, nam Arsenal als een echte aanvoerder bij de hand. De invaller versierde een vrije trap en zorgde zelf op prachtige wijze voor de 1-0.

Fabregas bracht de extra klasse, die Arsenal nodig had om de topper te winnen. De Spanjaard zorgde later in de tweede helft voor de beslissing. Op aangeven van een andere invaller (Theo Walcott) maakte Fabregas zijn tweede treffer. Het verzet van Aston Villa was daarna definitief gebroken, waardoor Arsenal kon uitlopen naar een geflatteerde score. Abou Diaby (foto) profiteerde van de vermoeide Villans en maakte er 3-0 van.

Manchester United is door de winst van Arsenal de tweede plaats kwijt, maar kan deze vanmiddag tegen Hull City heroveren. Arsenal staat een punt voor op United en vier punten achter op Chelsea, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie.