Live voetbal

Adelaar mag seizoen afmaken met Sparta

29 maart 2010, 18:23
0 reacties
Photo of Koen Freriks
Koen Freriks

Frans Adelaar hoeft niet te vrezen dat hij het seizoen niet af mag maken met Sparta. De clubleiding van de Kasteelclub heeft ondanks de slechte reeks van zes verliespartijen op rij nog vertrouwen in de trainer.

Technisch manager Richard Grootscholten vertelde maandag aan RTV Rijnmond dat er genoeg vertrouwen binnen de club is dat Adelaar met Sparta de nacompetitie ontloopt. De Rotterdammers vinden zichzelf terug op de vijftiende plaats in de Eredivisie, maar ADO Den Haag en Willem II volgen op de voet.

Bovendien wacht Sparta nog een zwaar programma. SC Heerenveen, Heracles Almelo, FC Utrecht, Feyenoord en FC Groningen zijn de tegenstanders in de laatste vijf wedstrijden.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Robin van Persie

Verrassingen in Feyenoord-opstelling tegen PEC Zwolle

  • Gisteren, 08:25
  • Gisteren, 08:25
  • 1
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Frans Adelaar

Frans Adelaar
Functie: Coach
Leeftijd: 65 jaar (5 dec. 1960)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
33
4
50
9
Groningen
33
3
45
10
Sparta
33
-21
43
11
Fortuna
33
-12
39
12
Go Ahead
33
2
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws