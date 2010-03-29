Adelaar mag seizoen afmaken met Sparta

Frans Adelaar hoeft niet te vrezen dat hij het seizoen niet af mag maken met Sparta. De clubleiding van de Kasteelclub heeft ondanks de slechte reeks van zes verliespartijen op rij nog vertrouwen in de trainer.

Technisch manager Richard Grootscholten vertelde maandag aan RTV Rijnmond dat er genoeg vertrouwen binnen de club is dat Adelaar met Sparta de nacompetitie ontloopt. De Rotterdammers vinden zichzelf terug op de vijftiende plaats in de Eredivisie, maar ADO Den Haag en Willem II volgen op de voet.

Bovendien wacht Sparta nog een zwaar programma. SC Heerenveen, Heracles Almelo, FC Utrecht, Feyenoord en FC Groningen zijn de tegenstanders in de laatste vijf wedstrijden.