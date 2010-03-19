Been zet vraagteken achter naam Cissé

Feyenoord-trainer Mario Been kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse mogelijk niet beschikken over Sekou Cissé. De Ivoriaan heeft opnieuw last van zijn teen en heeft hiervoor een injectie gekregen.

Cissé liet vrijdag de afsluitende groepstraining aan zich voorbij gaan. Hij zal daarom sowieso zaterdag niet in de basis starten. "We gaan kijken of hij fit genoeg is om op de bank te beginnen", zei Been op de website van Feyenoord.

Roy Makaay neemt zaterdag de plek in de spits over van Cissé. Voor de aanvaller betekent het dat hij het opneemt tegen de club waar hij zijn profloopbaan is begonnen. Been kan zaterdag nog niet beschikken over Jon Dahl Tomasson, Rob van Dijk, Kevin Hofland, Jonathan de Guzman en Dani Fernández.