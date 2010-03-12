Verbeek: "Feyenoord thuis moeilijk te kloppen"

Voor het eerst sinds zijn vertrek bij Feyenoord, een maand of veertien geleden, keert Gertjan Verbeek dit weekend terug in de Kuip. Met zijn huidige ploeg Heracles Almelo neemt hij het op tegen de Rotterdammers, die slechts twee plaatsen hoger staan op de ranglijst. Feyenoord staat vierde, Heracles bezet de zesde positie.

Verbeek verwacht dat zijn elftal het zwaar gaat krijgen in de Rotterdamse Kuip. "Feyenoord draait goed dit seizoen, ze staan niet voor niets vierde met acht punten meer dan wij. Thuis met het legioen erachter is Feyenoord moeilijk te kloppen", zegt hij op de website van zijn club. Toch blijft hij hoopvol: "Wij hebben het idee dat we iedere wedstrijd kunnen winnen, dat hebben we ook laten zien. Maar we hebben ook laten zien dat als we ons niveau niet halen we ook van iedereen kunnen verliezen."

Tegen Feyenoord kan Verbeek niet beschikken over aanvaller Sebastiaan Steur. "Hij heeft maandag bij de beloften een knieblessure opgelopen", aldus de coach.