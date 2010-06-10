Live voetbal 4

FC Den Bosch definitief in zee met Groenendijk

FC Den Bosch definitief in zee met Groenendijk
Ger
10 juni 2010, 15:47   Bijgewerkt: 16:32

FC Den Bosch heeft donderdag Alfons Groenendijk als nieuwe trainer gepresenteerd. De Leidenaar, die begin dit jaar aan de kant werd gezet door Willem II, volgt bij de eerstedivisionist Marc Brys op, die naar het Belgische KV Mechelen vertrok.

"Met Alfons hebben we een jonge en enthousiaste trainer voor de duur van een jaar vastgelegd. Vorig jaar hebben we Fons al benaderd en met hem gesproken over de trainersfunctie, maar destijds kon hij naar eredivisionist Willem II", aldus manager voetbalzaken Fred van der Hoorn.

"De afgelopen weken hebben we met vier kandidaten voor de trainerspositie gesproken, waaronder wederom Fons. Hij is een echt voetbaldier, die bijna twintig jaar betaald voetbal heeft gespeeld en als trainer ervaring heeft op het hoogste niveau bij Ajax en Willem II. Fons is zeer ambitieus op ons overgekomen en is erop gebrand om te laten zien dat onze keus een juiste is. Hij heeft ontzettend veel zin om bij FC Den Bosch aan de slag te gaan."

Groenendijk was eerder als assistent-trainer werkzaam bij Ajax. Als speler kwam hij ook uit voor de Amsterdammers. Daarnaast droeg de Leidenaar de shirts van onder meer Sparta en FC Utrecht.

Alfons Groenendijk

Alfons Groenendijk
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (17 mei 1964)

