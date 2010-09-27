Live voetbal 1

Deschamps sloeg aanbod Liverpool af

Koen Freriks
27 september 2010, 21:15   Bijgewerkt: 21:33

Didier Deschamps heeft bevestigd dat hij deze zomer hoofdtrainer van Liverpool kon worden. De huidige trainer van Olympique Marseille liet die kans liggen. "Ik heb een lang gesprek met het bestuur van Liverpool gehad, maar heb uiteindelijk nee gezegd", zei de Fransman maandag, een dag voor de wedstrijd in de Champions League tegen Chelsea.

Liverpool contracteerde uiteindelijk Roy Hodgson als opvolger van Rafael Benitez. "Ik ben er trots op dat Liverpool interesse in me heeft getoond. Dit was echter niet het juiste moment om in te stappen", aldus de Franse coach. "Ik was daarnaast met Marseille net begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Als ik toen was opgestapt, had niemand me dat in dank afgenomen."

Deschamps keert dinsdag even terug op het oude nest. De Fransman speelde in het seizoen 1999-2000 voor Chelsea, waarmee hij de FA cup won.

