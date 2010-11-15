Utrecht krijgt extra kaarten voor Liverpool-uit

Supporters van FC Utrecht die er tot op heden niet in geslaagd waren een kaartje te bemachtigen voor de uitwedstrijd tegen Liverpool in de Europa League, kunnen het duel mogelijk toch nog bijwonen. FC Utrecht heeft ruim 1.100 extra kaarten toebedeeld gekregen voor het duel op Anfield Road, meldt de club.

De 2.400 kaarten die FC Utrecht eerder kreeg voor de wedstrijd in Liverpool, waren binnen twee uur uitverkocht. Liverpool besloot extra kaarten beschikbaar te stellen aan de Utrechtse fans, omdat zij zeer te spreken waren over de ontvangst en behandeling van de supporters tijdens de wedstrijd in Utrecht. Door de extra kaarten zitten er op 15 december 3.500 Utrechtse supporters op de tribune.

Utrecht speelt op Anfield Road de laatste groepswedstrijd in de Europa League. Op 2 december staat eerst nog de thuiswedstrijd tegen Napoli op het programma. Utrecht staat momenteel laatste in de groep, met drie punten uit vier duels.