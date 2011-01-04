Live voetbal

Drenthe mag blijven maar krijgt forse boete

0 reacties
Roland
4 januari 2011, 21:49   Bijgewerkt: 21:55

Royston Drenthe gaat zijn werkweigering bij Hercules voelen in zijn portemonnee. De neo-international kwam vorige week niet opdagen tijdens de training omdat hij niet zijn volledige salaris ontvangen heeft. Hij keerde dinsdag terug bij de club en had direct een gesprek met voorzitter Valentin Botella en trainer Esteban Vigo.

Tijdens dit gesprek maakten Botella en Vigo de Nederlander duidelijk dat hij het seizoen gewoon mag afmaken in Alicante, maar dat hij wel disciplinaire maatregelen kan verwachten. Eén daarvan zal sowieso een forse geldboete zijn.

Drenthe is eigendom van Real Madrid en speelt dit seizoen op huurbasis voor Hercules. De 23-jarige speler ontbrak maandag in de wedstrijd tegen Real Mallorca, die Alicante met 3-0 verloor. De fans toonden weinig begrip voor de werkweigering van Drenthe; ze bekladden het stadion met boze kreten over de Nederlander.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Royston Drenthe

Royston Drenthe
Leeftijd: 38 jaar (8 apr. 1987)
Positie: M (R), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Kozakken Boys
5
0
2021/2022
Murcia
9
0
2021/2022
Racing Murcia
13
1
2020/2021
Racing Murcia
17
9

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Alavés
0
0
0
2
Athletic
0
0
0
3
Atlético
0
0
0
4
Barcelona
0
0
0
5
Celta
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel