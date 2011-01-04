Drenthe mag blijven maar krijgt forse boete

Royston Drenthe gaat zijn werkweigering bij Hercules voelen in zijn portemonnee. De neo-international kwam vorige week niet opdagen tijdens de training omdat hij niet zijn volledige salaris ontvangen heeft. Hij keerde dinsdag terug bij de club en had direct een gesprek met voorzitter Valentin Botella en trainer Esteban Vigo.

Tijdens dit gesprek maakten Botella en Vigo de Nederlander duidelijk dat hij het seizoen gewoon mag afmaken in Alicante, maar dat hij wel disciplinaire maatregelen kan verwachten. Eén daarvan zal sowieso een forse geldboete zijn.

Drenthe is eigendom van Real Madrid en speelt dit seizoen op huurbasis voor Hercules. De 23-jarige speler ontbrak maandag in de wedstrijd tegen Real Mallorca, die Alicante met 3-0 verloor. De fans toonden weinig begrip voor de werkweigering van Drenthe; ze bekladden het stadion met boze kreten over de Nederlander.