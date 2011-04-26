Live voetbal

Deur Zenit staat altijd open voor Arshavin

0 reacties
Roland
26 april 2011, 15:54   Bijgewerkt: 16:04

FC Zenit hoopt Andrei Arshavin te kunnen verleiden tot een terugkeer. Bij Arsenal is de begaafde Rus niet zeker van een basisplek en als hij weer wekelijks aan spelen toe wil komen, is hij bij Zenit altijd welkom. Dat zegt oud-Feyenoorder Igor Korneev, sportief directeur van de ploeg uit Sint-Petersburg, tegen Talksport.

"De deur staat bij Zenit altijd open voor Andrei Arshavin", aldus Korneev. "Als zijn situatie bij Arsenal niet verbetert en hij niet meer gelukkig is in Londen, gaan we voor komend seizoen de mogelijkheid onderzoeken om hem terug te halen."

Arshavin stapte in 2009 voor vijftien miljoen pond over van Zenit naar Arsenal.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk van Liverpool met kinderen van Diogo Jota

Van Dijk trots op emotioneel moment met Jota’s kinderen

  • Gisteren, 21:47
  • Gisteren, 21:47
Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders

Britse pers geniet van ‘kenmerkende’ loopactie Tijjani Reijnders

  • Gisteren, 19:41
  • Gisteren, 19:41
Florian Wirtz, Hugo Ekitike en Milos Kerkez van Liverpool

Liverpool boekt moeizame zege op hekkensluiter Wolves, eerste goal Wirtz

  • Gisteren, 17:55
  • Gisteren, 17:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

A. Arshavin

A. Arshavin
Leeftijd: 44 jaar (29 mei 1981)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel