Deur Zenit staat altijd open voor Arshavin

FC Zenit hoopt Andrei Arshavin te kunnen verleiden tot een terugkeer. Bij Arsenal is de begaafde Rus niet zeker van een basisplek en als hij weer wekelijks aan spelen toe wil komen, is hij bij Zenit altijd welkom. Dat zegt oud-Feyenoorder Igor Korneev, sportief directeur van de ploeg uit Sint-Petersburg, tegen Talksport.

"De deur staat bij Zenit altijd open voor Andrei Arshavin", aldus Korneev. "Als zijn situatie bij Arsenal niet verbetert en hij niet meer gelukkig is in Londen, gaan we voor komend seizoen de mogelijkheid onderzoeken om hem terug te halen."

Arshavin stapte in 2009 voor vijftien miljoen pond over van Zenit naar Arsenal.