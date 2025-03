V/d Sar lacht: "Neuer geen slechte keeper"

Manchester United staat al met één been in de finale van de Champions League. De Red Devils wonnen dinsdag de eerste confrontatie met Schalke 04 bij de laatste vier probleemloos: 0-2. “De return moet natuurlijk nog wel gespeeld worden, maar dit is een lekkere uitgangspositie”, weet ook ManU-doelman Edwin van der Sar.

In Gelsenkirchen stapelde ManUnited kans op kans, maar telkens lag Manuel Neuer, de doelman van Schalke 04, in de weg. “Dat is geen slechte keeper”, aldus Van der Sar met gevoel voor understatement tegen de NOS. “In de rust hebben we gezegd dat we zo door moeten gaan en hopelijk zou die goal dan wel vallen.”

En dat gebeurde inderdaad. Na zeventig minuten doelpuntte Ryan Giggs. Een paar minuten later bouwde Wayne Rooney de voorsprong uit tot 2-0. “We hebben het hele duel de controle gehouden en geen tegengoals gekregen”, merkt Van der Sar op.

De weg naar Wembley, waar de finale gespeeld wordt, kan ManUnited dus bijna niet meer missen. “De Champions League winnen, dat is het mooiste einde dat je je maar kan wensen”, besluit Van der Sar, die er na dit seizoen mee stopt.