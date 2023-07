Ajax oefent op afwerken tegen Aalten

Ajax heeft tegen de amateurs van AZSV Aalten flink uitgehaald. De ploeg van Frank de Boer won in het Gelderse dorp met 11-0. Geoffrey Castillion maakte een goede indruk door drie keer te scoren in de eerste helft. Maarten Stekelenburg maakte zijn rentree na een duimblessure.

De Boer bekijkt deze week of de jonge zelfopgeleide aanvaller het niveau aankan. Castillion is kandidaat om achter aankoop Kolbeinn Sigthórsson tweede spits te worden. Tegen Aalten bewees hij met een hattrick in elk geval scherp te zijn.

Theo Janssen scoorde uit een penalty zijn eerste treffer in het Ajax-shirt. De andere doelpuntenmakers waren Derk Boerrigter, Mats Rits (2), Rodney Sneijder, Aras Ozbiliz, Lorenzo Ebecilio en Ricardo van Rhijn.