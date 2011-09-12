Live voetbal

Arsenal moet Ramsey missen in Dortmund

Roland
12 september 2011

Arsenal kan in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund niet over Aaron Ramsey beschikken. De 20-jarige middenvelder liep maandag, tijdens de laatste training voor vertrek naar Duitsland, een blessure aan zijn enkel op.

De blessure van Ramsey is een domper voor Arsenal-coach Arsene Wenger, want ook middenvelder Jack Wilshere is door een blessure nog altijd niet beschikbaar. Ramsey stond tot dusver in alle wedstrijden van Arsenal dit seizoen in de basis.

Arsenal en Dortmund zitten in een CL-poule met Marseille en Olympiakos Piraeus.

